В Витебске и Новополоцке мужчины передали злоумышленникам почти 22 тысячи рублей, предварительно взяв кредиты в банке

30-летний новополочанин «поучаствовал» в операции по возврату якобы взятого на его имя кредита и отправил на указанный ему в ходе разговора с мошенниками счет 6500 рублей.

Житель областного центра взял в долг у банка 15 тысяч рублей. Все они также ушли к нечистым на руку гражданам.

За 3 месяца 2023 года на территории Витебской области зарегистрировано 196 мошенничеств. Из них 158 совершено с использованием глобальной сети Интернет.

Рост подобного вида злодеяний в УВД объясняют значительным увеличением количества фактов, связанных с осуществления телефонных звонков злоумышленников через мессенджеры под видом сотрудников правоохранительных органов либо работников банковских учреждений.

Кроме того, мошенники завладевают денежными средствами граждан под предлогом реализации различных товаров и оказания услуг на онлайн площадках, где под различными предлогами у потерпевших выманивают их деньги.