Житель Витебской области перевел мошенникам свыше 36 тысяч кредитных денег

Витебск
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Печальный хит-парад жертв мошенников этого года на днях возглавил житель Постав.Этот 44-летний мужчина лишился более 36 тысяч взятых в кредит рублей.

Всю сумму он перевел злоумышленникам. Они два дня водили потерпевшего по банкам районного центра и столицы.

Общение с преступниками стандартно началось в мессенджере. Туда поступил звонок от якобы службы безопасности Национального банка Республики Беларусь. Далее к разговору был подключен лжепредставитель силовых структур. В ходе общения они убедили потерпевшего взять деньги в кредит для того, чтобы помочь в поимке преступников. Только после перевода наличности мужчина понял, что его цинично обманули.

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