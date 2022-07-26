У жительницы Витебска мошенники выманили около 1400 рублей

Метод убеждения стал основным оружием мошенников в выманивании денег. Они представляются службой безопасности банка, говорят, что зафиксирована попытка списания денег со счета клиента, выясняют данные карты и коды подтверждения и списывают деньги со счета.

В такую ловушку в попала жительница Витебска, у которой мошенники выманили 1452 беларуских рубля.

Для сохранения денег женщине требовалось установить приложение, которое назвал лжесотрудник банка. После чего ей выслали счет банковской карты, на которую она перевела сбережения, якобы для их сохранения. Однако после получения денежных средств аферист исчез.