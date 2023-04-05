0% в первый год. ЖК «Современный» и «Беларусбанк» предлагают новый кредит для покупателей квартир

ЖК «Современный» в Фаниполе возводит ЗАО «ДГ-Центр». Для тех, кто хочет купить квартиру здесь, застройщик подготовил еще один инструмент финансирования. Рассказываем о кредите «Ипотека с нами», а также делимся новостями и фотографиями со стройплощадки.
Ставка по кредиту в первый год — 0%
Партнерская программа «Ипотека с нами», которую предлагают «ДГ-Центр» и «Беларусбанк», рассчитана на двухкомнатные квартиры площадью 65,39 м². Начальный взнос собственными средствами должен быть не менее 20 000 долларов. В первый год ставка будет 0%, в последующие — ставка рефинансирования + 4.90 п.п. Также в первый год нет обязательств по выплате основного долга. Кредит можно взять на срок до 20 лет.
Если есть возможность платить больше в первый год, можно уменьшить сумму основного долга и снизить проценты в последующем. Один из бонусов — кредит можно погасить досрочно.
Для удобства жильцов — детские площадки и вместительная парковка
Сейчас первый дом уже сдан и заселен. Новоселы ЖК «Современный» оценили все преимущества комплекса:
- возможность доехать до МКАД за 10 минут;
- два детских сада, школа и гимназия рядом;
- поликлиника, торговый центр, супермаркеты в шаговой доступности.
В Фаниполе развивается промышленность, есть рабочие места. Новые предприятия появляются благодаря молодому и активному населению, а также территории «Свободной экономической зоны “Минск”», которая расположена рядом. Кто-то предпочитает ездить сюда на работу из Минска, но многие уже сразу выбирают жилье в Фаниполе, чтобы экономить и деньги, и время.
Социальная инфраструктура продолжает дополняться — строятся ФОК с бассейном, еще одна школа с двумя бассейнами и тиром. В ходе строительства ЖК «Современный» благоустроят территорию водоема, который находится рядом с домами. Еще один плюс загородной жизни — все необходимое находится рядом, поэтому любой поход в магазин, парикмахерскую или тренажерный зал превращается в приятную прогулку на свежем воздухе. Когда погода наладится, можно будет ездить на велосипеде — в ЖК «Современный» предусмотрены крытые велопарковки.
Сейчас покупателям предлагают квартиры во втором доме, который планируют сдать в 2023 году. В нем достраивают второй этаж.
Он будет десятиэтажным, с двумя подъездами, треугольными эркерами и панорамным остеклением лоджий. Для удобства жильцов — лифты грузоподъемностью 1000 кг, безбарьерная входная группа, детские площадки. Автомобиль можно будет оставить на вместительной наземной парковке рядом с домом.
Цены на квартиры стартуют от 23 477 долларов в эквиваленте
Застройщик предлагает варианты и для тех, кто живет один, и для семей:
- квартиры-студии площадью 19,63 м² и 25,21 м²;
- однокомнатные квартиры площадью 33,71 м² и 41,71 м²;
- двухкомнатные квартиры площадью 65,39 м².
Жилье сдают с черновой отделкой, цементно-песчаной стяжкой, входными металлическими дверями, стеклопакетами, унитазами, счетчиками на воду, электроразводкой с розетками и выключателями.
Цены на квартиры стартуют от 23 477 долларов (расчет в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь). Это доступный способ купить свое жилье — и отпраздновать новоселье в комфортном жилом комплексе уже в этом году. Для тех, у кого на руках есть 50% от нужной суммы, доступна рассрочка без увеличения стоимости.
О квартирах и кредитной программе «Ипотека с нами» вам подробно расскажут по телефонам+375 (29)333-33-94, +375 (29)190-64-64.Также вы можете изучить информацию на сайте и в Инстаграм-аккаунте застройщика.
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