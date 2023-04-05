0% в первый год. ЖК «Современный» и «Беларусбанк» предлагают новый кредит для покупателей квартир

ЖК «Современный» в Фаниполе возводит ЗАО «ДГ-Центр». Для тех, кто хочет купить квартиру здесь, застройщик подготовил еще один инструмент финансирования. Рассказываем о кредите «Ипотека с нами», а также делимся новостями и фотографиями со стройплощадки.

Ставка по кредиту в первый год — 0%

Партнерская программа «Ипотека с нами», которую предлагают «ДГ-Центр» и «Беларусбанк», рассчитана на двухкомнатные квартиры площадью 65,39 м². Начальный взнос собственными средствами должен быть не менее 20 000 долларов. В первый год ставка будет 0%, в последующие — ставка рефинансирования + 4.90 п.п. Также в первый год нет обязательств по выплате основного долга. Кредит можно взять на срок до 20 лет.

Если есть возможность платить больше в первый год, можно уменьшить сумму основного долга и снизить проценты в последующем. Один из бонусов — кредит можно погасить досрочно.