5-летняя девочка провалилась в затопленный подвал в Миорском районе и погибла

Игра во дворе частного дома для пятилетней девочки закончилась падением в затопленный подвал и гибелью. Трагедия произошла 8 апреля.

По предварительной информации Следственного комитета, дети днем играли во дворе частного дома в Миорском районе. В какой-то момент 5-летняя девочка пропала из виду. Мама стала искать ребенка и заметила, что лист ДВП, который закрывал вход в подвал кладового помещения, отодвинут.

Подойдя ближе, женщина увидела ужасную картину: тело своего ребенка в затопленном погребе. Бездыханное тело девочки из воды достал сосед, который прибежал на помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются родственники и соседи погибшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ

Предварительно установлено, что погреб заполнен водой более чем наполовину, а его глубина составляет около 2 метров. Со слов родственников, девочка знала о затопленном подвале.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены.