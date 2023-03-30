На ремонт и содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах Витебщины требуется 35 млн руб

Нынешняя весна стала для работников коммунальных служб области настоящим испытанием на прочность. Ситуация с содержанием улично-дорожной сети, дворовых территорий настолько плохая, что впору бить тревогу. Особенно критическое положение в Витебске, Полоцке, Новополоцке.

В бассейне Западной Двины и в зоне акватории озер в области продолжает прибывать вода, повышение ее уровня зафиксировано в Лиозненском, Сенненском, Шумилинском районах, а также в Городке и Витебске. Сегодня и в Витебском районе был отмечен подъем уровня воды в реках и водоемах. Около деревни Лучеса из-за вышедшей из берегов одноименной речки затопило проселочную дорогу.

В Городке гидрологическая ситуация немного улучшается. В реке Горожанка уровень воды начал падать, однако подтопленными остаются еще шесть домов, семь подворий и 20 хозпостроек.