В Витебске с поличным задержан закладчик наркотиков

25-летний житель областного центра подозревается в торговле наркотиками.

Как установили оперативники Первомайского РОВД, их он реализовывал возле одного из ночных клубов Витебска. Витебчанин размещал в тайниках особо опасное психотропное вещество «4 СМС». При этом мужчина работал на криминальный интернет-магазин.

Во время закладки очередной партии психотропов возле одного из домов на улице Ленина в Витебске он был с поличным задержан сотрудниками наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН.

Позже в квартире у подозреваемого были обнаружены специальные приспособления для взвешивания и расфасовки запрещенных веществ.

В отношении витебчанина следователями возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия. Проверяется причастность фигуранта к другим фактам, связанных с оборотом наркотиков.