В Витебске с поличным задержан закладчик наркотиков

25-летний житель областного центра подозревается в торговле наркотиками.
Как установили оперативники Первомайского РОВД, их он реализовывал возле одного из ночных клубов Витебска. Витебчанин размещал в тайниках особо опасное психотропное вещество «4 СМС». При этом мужчина работал на криминальный интернет-магазин.
Во время закладки очередной партии психотропов возле одного из домов на улице Ленина в Витебске он был с поличным задержан сотрудниками наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН.
Позже в квартире у подозреваемого были обнаружены специальные приспособления для взвешивания и расфасовки запрещенных веществ.
В отношении витебчанина следователями возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия. Проверяется причастность фигуранта к другим фактам, связанных с оборотом наркотиков.
Витибчанин, поставлявший наркотики, приговорен к 10,5 лет колонии