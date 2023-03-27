В Оршанском районе продавали небезопасные мучные сладости из России

Витебская область
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В Оршанском районе потребителям предлагали небезопасные мучные сладости. Об этом сообщили в Витебской областной инспекции Госстандарта.

Речь идет о мучной сладости под названием «Мини-подушка со вкусом вишни». Продукция производства российского ООО «Анюта» признана небезопасной из-за состава ее плодово-ягодной начинки. В ней обнаружили недопустимые синтетический краситель азорубин (Е122) и пищевую добавку консерванта бензойной кислоты. Товар не соответствовал требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. Как отметили в инспекции, опасную продукцию специалисты выявили во время проверки торговой фирмы в агрогородке Смольяны.

Госстандарт запретил ввоз и обращение товара на территории Беларуси. Действие декларации о соответствии, которая его сопровождала, прекращено. Поставщика обязали изъять товар из оборота.

В магазинах в Витебске и Новополоцке из продажи изъяли опасные сладости

Витебская область продовольствие происшествие
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