В магазинах в Витебске и Новополоцке из продажи изъяли опасные сладости

В Витебске и Новополоцке продавали опасные сладости, содержащие вредные красители и недопустимые компоненты.

Товары, которые не соответствовали требованиям технических регламентов по безопасности и маркировке, обнаружили во время внеплановой проверки в Витебске. Как показали испытания, в продуктах питания содержались компоненты, информация о которых не была указана производителем.

Выяснилось, что в составе восточных сладостей мучных «Аппетитных» с маркировкой «СамКонди» российского производства обнаружили синтетические красители понсо 4R (Е124) и тартразин (Е102). При этом в маркировке товара не упоминалось, что он содержит краситель, способный оказать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

В свою очередь, печенье «Парижанка» и «Цветик» российского производства содержали компонент «маргарин мягкий створоженный», в составе которого был указан недопустимый при производстве маргарина антиокислитель Е321.

После внеплановой проверки в Новополоцке запретили ввоз и обращение восточных сладостей мучных «Моя Весна». Помимо этого, ведомство прекратило действие на территории Беларуси декларации о соответствии для изделий кондитерских сахаристых драже «Лимончик». К слову, вся эта продукция содержала в своем составе незаявленный синтетический краситель.

Продукты изъяли из продажи и лишили деклараций о соответствии.