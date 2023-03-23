Последнего участника кровавой банды в Витебской области посадили на 24 года

Суд приговорил последнего участника кровавой банды 1990-х в Витебской области к 24 годам лишения свободы. Сначала он будет находиться в тюрьме, затем в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

46-летнего уроженца Орши обвинили в участии в банде, убийстве из корыстных побуждений, которое было совершено лицом, уже ранее совершавшим убийство, а также в покушении на убийство сотрудника ОВД. Отмечается, что фигурант в апреле 1998 года вступил в банду, которая орудовала в Витебской области и Минске. До октября 1999-го он участвовал в 10 вооруженных нападениях, четыре случая были сопряжены с убийством. Сказано, что бандиты избивали людей и грабили их.

Так, в ночь на 7 октября 1999 года сотрудники милиции пресекли деятельность банды, в составе которой было 8 человек. Некоторые из ее участников были задержаны, один застрелился, одного удалось ликвидировать на месте, так как он оказал вооруженное сопротивление. В прокуратуре отметили, что обвиняемый сделал несколько выстрелов в сторону сотрудников милиции для того, чтобы банда могла уйти.

Один сотрудник получил ранение. В итоге фигурант скрылся на территории России. Спустя 20 лет удалось установить его местонахождение. И в 2022 году Россия выдала Беларуси обвиняемого.