В Новополоцке произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

Витебская область
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В Новополоцке на пересечении улиц Ктаторова и Слободская произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. Происшествие случилось 21 марта.

По предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу водителю автобуса, движущемуся во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение. Водитель автомобиля Mitsubishi, движущийся позади грузовика, не учел дистанцию и совершил с ним столкновение.

В результате аварии все машины получили механические повреждения. После осмотра медиками все участники происшествия были отпущены домой. По факту ДТП проводится проверка.

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