В Докшицком районе случилось смертельное ДТП

На трассе М-3 «Минск-Витебск» возле д. Бабцы произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 25 февраля, 23-летняя водитель автомобиля Peugeot не справилась с управлением, в результате чего автомобиль занесло и внесло на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем Toyota Sienna.

В результате ДТП водитель и пассажиры Peugeot 1999 и 2005 года рождения, а также пассажир автомобиля Toyota Sienna 1977 года рождения были доставлены в медучреждение. От полученных травм 17-летняя девочка скончалась.

По факту происшествия проводится проверка.