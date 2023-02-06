В Витебском районе водитель совершил смертельное ДТП и скрылся

Витебская область
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55-летний житель Городка, за рулем автомобиля Lada, совершил смертельный наезд на пенсионерку в Витебском районе и скрылся с места аварии. Трагедия произошла  около 7.00 6 февраля на автодороге Р115 Витебск — Городок вблизи деревни Буяны.

Труп 84-летней женщины с признаками наезда автотранспортом был обнаружен на обочине дороги.

Сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска управления ГАИ выяснили обстоятельства происшествия.

Виновник ДТП задержан. Со слов водителя, он покинул место ДТП, потому что испугался ответственности.

Смертельное ДТП под Витебском

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