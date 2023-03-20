В Витебске горела квартира: пострадали мать и 3-летний ребенок

По улице Баграмяна в Витебске горела квартира на пятом этаже. От огня и дыма пострадали молодая женщина и ее 3-летний сын. Происшествие случилось вечером 19 марта.

Спасатели и пожарные эвакуировали из подъезда женщину и ее сына 2006 года рождения, а из горевшей квартиры — женщину и ребенка, которые были госпитализированы в медицинское учреждение.

В результате пожара в квартире закопчены стены и потолок, в жилой комнате уничтожено имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.