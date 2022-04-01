В Витебске горела квартира, ее хозяин погиб

29 марта в 10:42 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире по проспекту Черняховского в городе Витебске.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось плотное задымление в подъезде. Хозяин жилища, пенсионер, 1956 года рождения, в это время был внутри. В ходе тушения пожара работниками МЧС обнаружен его труп. Вследствие сильного задымления в лестничной клетке спасатели с вышележащих этажей эвакуировали 7 человек, больше никто не пострадал.

По данному факту проводится поверка, причина пожара устанавливается.