В Дубровенском районе сын убил мать-инвалида из-за непонравившейся телепередачи

Витебская область
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Следователи установили обстоятельства жестокого убийства пожилой женщины, прикованной к инвалидному креслу, которое произошло в сентябре прошлого года в Дубровенском районе.

По версии следствия, преступление совершил 37-летний сын, который пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и рассвирепел из-за телепередачи, которую смотрели родители. Сначала он избил отца, а когда тот смог вырваться из дома, набросился на мать.

Только на следующий день пожилой мужчина смог вернуться в дом, где он и обнаружил супругу на полу с многочисленными травмами. Она наотрез отказалась от госпитализации и вскоре скончалась.

Подозреваемый в убийстве сын задержан, ему предъявлено обвинение по п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни.

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