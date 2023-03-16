В Дубровенском районе сын убил мать-инвалида из-за непонравившейся телепередачи

Следователи установили обстоятельства жестокого убийства пожилой женщины, прикованной к инвалидному креслу, которое произошло в сентябре прошлого года в Дубровенском районе.

По версии следствия, преступление совершил 37-летний сын, который пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и рассвирепел из-за телепередачи, которую смотрели родители. Сначала он избил отца, а когда тот смог вырваться из дома, набросился на мать.

Только на следующий день пожилой мужчина смог вернуться в дом, где он и обнаружил супругу на полу с многочисленными травмами. Она наотрез отказалась от госпитализации и вскоре скончалась.

Подозреваемый в убийстве сын задержан, ему предъявлено обвинение по п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни.