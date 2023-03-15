В Оршанском районе уникальный архитектурный объект XIX века продан за 15 долларов

Почтовая станция, которая была продана с аукциона всего за 37 рублей, находится в деревне Гришаны Высоковского сельсовета в Оршанском районе. Уникальный архитектурный объект был построен в конце XIX века и является историко-культурной ценностью.

Торги прошли еще 2 марта.

«Новым собственником стал житель Орши, который приобрел объект всего за одну базовую величину», — рассказали в «Витебскоблимуществе».

По условиям, новый владелец должен реконструировать объект в течение трех лет и использовать его в предпринимательской деятельности.