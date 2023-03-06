«Клуб восточных единоборств «Паутина» в Витебской обрасти закрыли по решению властей

По инициативе Управления юстиции и по решению Витебского областного суда с 10 октября 2022 года находится в стадии ликвидации Полоцкое районное молодежное общественное объединение «Клуб восточных единоборств «Паутина», учредителем которого является известный спортсмен Евгений Телица, который в 2015 стал чемпионом мира по кикбоксингу среди любителей. Евгений дважды был стипендиатом Президентского спортивного клуба, отмечают правозащитники.

Намерение запустить собственный бизнес появилось у Евгения в 2013-м. К тому моменту он уже 11 лет профессионально занимался кикбоксингом – был титулованным спортсменом – и только начинал тренерскую деятельность в Полоцкой ДЮСШ.

Общественная организация была зарегистрирована в августе 2014 года и просуществовала чуть более 8 лет, после чего была принудительно ликвидирована витебскими властями.

За это время несколько сотен юных жителей Полоцка и Новополоцка успели освоить азы восточных единоборств и поучаствовать в областных и национальных соревнованиях, а также в международных турнирах.

Евгений Телица является мастером спорта международного класса, чемпионом мира и многократным чемпионом Европы по кикбоксингу.

Руководство организации планировало открыть зал единоборств в поселке Боравуха (Полоцкий район) и зарегистрировать республиканское общественное объединение, чтобы организовывать и проводить в Новополоцке международные турниры, чемпионаты мира среди любителей и профессионалов. Но ликвидация клуба, к сожалению, не позволит осуществиться грандиозному замыслу Евгения.