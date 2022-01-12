В Витебске ликвидируют детский хоспис

Витебск
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Витебские чиновники решили ликвидировать детский хоспис. 12 января областной суд будет рассматривать соответствующее дело. Истцом выступает главное управление юстиции Витебского облисполкома.

Детский хоспис в Витебске был основан в 2000 году. Его основали врачи Сергей и Татьяна Лялик, которые сами потеряли ребенка, сообщает euroradio.fm  .

Кстати, полгода назад детский хоспис был ликвидирован и в Гродно, а на директора хосписа Ольгу Величко  завели несколько уголовных дел.

В Витебске кроме хосписа главное управление юстиции облисполкома 12 января хочет ликвидировать целый ряд общественных организаций. Это спортивный клуб водного поло  «Витьбич», общество дружбы «Полоцк-Фридрихсхофен», сообщество «Путь из варяг в греки» и дубровенское общество пчеловодов-любителей.

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