В Витебске ликвидируют детский хоспис

Витебские чиновники решили ликвидировать детский хоспис. 12 января областной суд будет рассматривать соответствующее дело. Истцом выступает главное управление юстиции Витебского облисполкома.

Детский хоспис в Витебске был основан в 2000 году. Его основали врачи Сергей и Татьяна Лялик, которые сами потеряли ребенка, сообщает euroradio.fm .

Кстати, полгода назад детский хоспис был ликвидирован и в Гродно, а на директора хосписа Ольгу Величко завели несколько уголовных дел.



В Витебске кроме хосписа главное управление юстиции облисполкома 12 января хочет ликвидировать целый ряд общественных организаций. Это спортивный клуб водного поло «Витьбич», общество дружбы «Полоцк-Фридрихсхофен», сообщество «Путь из варяг в греки» и дубровенское общество пчеловодов-любителей.