Беляцкого приговорили к 10 годам лишения свободы

Беларуские власти приговорили правозащитников «Весны» к срокам от 7 до 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

В частности, лауреат Нобелевской премии мира и руководитель правозащитной организации «Весна» Алесь Беляцкий приговорен к 10 годам лишения свободы, Валентин Стефанович — к 9 годам лишения свободы, Владимир Лабкович — к 7 годам, Дмитрий Соловьев в рамках спецпроизводства — к 8 годам.

Беляцкого также оштрафовали на 5000 БВ или 185 тыс. рублей. На остальных трех фигурантов дела наложен штраф в 3000 БВ или 111 тыс. рублей каждому.

По версии обвинения, правозащитники ввозили в Беларусь деньги из Литвы — поэтапно, разрешенными к ввозу без декларирования суммами, а потом использовали их для оплаты административных штрафов участников протестов, оплаты услуг адвокатов и питания в центре изоляции правонарушителей.

В своем последнем слове Алесь Беляцкий призвал прекратить гражданскую войну в Беларуси.