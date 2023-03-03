C 9 марта в Витебской области вводится запрет на лов щуки

В Витебской области с 9 марта по 23 апреля устанавливается запрет на любительский и промысловый лов щуки, сообщили в БООР.

В этот период щука идет на нерест, поэтому случайно пойманный хищник должен быть отпущен в живом виде. В случае незаконной добычи щуки в период запрета нарушитель несет ответственность по ч.1 ст. 16.25 КоАП, что влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин для физических лиц.

Также придется возместить вред, причиненный окружающей среде, по 9 базовых величин за каждую особь, так как в период запрета ее лов исчисляется в тройном размере.