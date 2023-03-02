Как будут ходить автобусы с 7 по 10 марта в Витебске?

С 7 по 10 марта в Витебске в связи с праздничными выходными изменится время движения нескольких автобусных маршрутов, а некоторые рейсы будут отменены.

Так, 7 марта рейсы пригородного, городского, а также междугородного сообщения будут выполняться по расписанию пятницы. От автовокзала отправятся рейсы международного сообщения в 05.15 Витебск – Минск, в 08.00 Витебск – Бобруйск, в 10.00 Витебск – Бешенковичи. Рейсы по маршруту Витебск – Островские будут заезжать в Красный двор и Михалково.

8 марта рейсы пригородного, городского, а также междугородного сообщения будут выполняться по расписанию субботы. Рейсы в международном сообщении ­– по расписанию пятницы в 07.00 Витебск – Минск, в 14.15 Витебск – Островские с заездом в Михалково. Рейсы по маршруту Витебск – Октябрьский в 05.50, Витебск – Ходорово в 08.15, Витебск – Минск в 10.00 выполняться не будут.

9 марта рейсы в пригородном, городском, междугородном и международном сообщении будут выполняться по расписанию субботы. В этот день не выедут в 06.40 Витебск – Ивановка, в 06.55 Витебск – Бабиновичи, в 08.00 Витебск – Бобруйск.

10 марта рейсы в пригородном, городском, междугородном и международном сообщении будут выполняться по расписанию воскресенья.