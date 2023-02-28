Фрибеты на лигу Чемпионов в Пин Ап

В условиях высокой конкуренции на рынке беттинга многие букмекерские конторы для привлечения и стимулирования своих клиентов используют бонусы. Самым популярным бонусом является бонус на депозит игрока. Такой бонус достаточно сложно отыграть, но многие неопытные новички «клюют» на «приманку» букмекера, поскольку, данный бонус является очень «щедрым».

Самым выгодным для игрока является фрибет (бесплатная ставка), который обычно предоставляется после окончания процедуры регистрации. Этот бонус очень легко отыграть, игрок ничем не рискует, но размер потенциального выигрыша по фрибету часто носит чисто символический характер.

Некоторые букмекеры «придумывают» различные «производные» от этих двух бонусов, зачастую «привязывая» их к тем или иным знаменательным спортивным событиям. Сегодня расскажем о достаточно оригинальном бонусе БК Пин Ап, который предоставляется на матчи плей-офф лиги чемпионов. Если у вас не открывается сайт pin-up.bet, на помощь придет зеркало сайта (Ссылка на сегодня).

Формат еврокубков и бонусы от Пин Ап

Прежде, чем начать рассказ о фрибетах от Пин Ап, приуроченных к матчам лиги чемпионов, скажем пару слов о формате еврокубков. Еврокубковый сезон стартует летом с квалификационного раунда, в котором принимают участие слабейшие команды. После завершения квалификации формируется 8 групп по 4 команды в каждой группе, которые проводят групповой этап турнира в два круга. В начале декабря стадия группового этапа заканчивается, по ее итогам формируются пары 1/8 финала плей-офф, который начинается в середине февраля.

Матчи лиги чемпионов проходят во вторник и среду. Матчи серии плей-офф также играются по вторникам и средам (по 2 матча). Т.е., на стадии 1/8 и ¼ финала в течение одной недели проводится по 4 матча в лиге чемпионов. Администрация БК Пин Ап предлагает своим клиентам сделать ставки на все 4 матча, которые проводятся среди недели, и получить за это фрибет по промокоду. Игрокам на выбор предлагается два варианта фрибета: 50% за сделанную ставку и 100% за ставку+депозит.

Фрибет 50%

Чтобы получить фрибет, игрок должен в разделе «Бонусы» своего личного кабинета активировать промокод, после чего заключить пари типа «экспресс» на все 4 матча лиги чемпионов, которые состоятся в течение ближайшей недели. Экспресс должен включать не менее 4 событий с коэффициентами от 1,50, сумма ставки должна быть не менее 10 евро. В том случае, если такой экспресс проиграет, игроку будет начислен фрибет в размере 50% от суммы ставки, но не более 1000 евро.

Фрибет 100%

Чтобы получить фрибет, игрок должен в разделе «Бонусы» своего личного кабинета активировать промокод, после чего пополнить свой игровой депозит на сумму от 20 евро, и заключить пари типа «экспресс» на все 4 матча лиги чемпионов, которые состоятся в течение ближайшей недели. Экспресс должен включать не менее 4 событий с коэффициентами от 1,50, сумма ставки должна быть не менее 20 евро. В том случае, если такой экспресс проиграет, игроку будет начислен фрибет в размере 100% от суммы ставки, но не более 1000 евро.

Как отыграть фрибет

Начисленные фрибеты отыгрываются по классической схеме – любой ставкой, с любым коэффициентом. Если такая ставка сыграет, на игровой счет клиента будет зачислена сумма чистого выигрыша.

Использовать можно только один вариант фрибета. В том случае, если будут задействованы оба фрибета, расчет будет производиться по фрибету, который был начислен по ставке, сделанной первой. Фрибет должен быть отыгран в течение 3 суток с момента его начисления.

Как видим, администрация БК Пин Ап предлагает своим клиентам очень заманчивые варианты бонусов, которых нет у конкурентов. Фактически, играя по второму варианту фрибета с возвратом 100% проигранного экспресса, игрок ничем не рискует. Более того, он имеет реальный шанс выиграть деньги по начисленному фрибету.