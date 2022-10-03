Пин Ап регистрация: как получить доступ к полному функционалу букмекер конторы

Pin Up — это надежная и проверенная букмекерская контора, которая гарантирует пользователям получение выигрышей при соблюдении правил и условий БК. Чтобы получить доступ к полному функционалу букмекерской компании Пин Ап и выгодно заключать пари, необходима Пин Ап регистрация на сайте. Давайте рассмотрим, как это сделать.

Особенности регистрации в букмекер конторе Пинап бет

Для прохождения процедуры регистрации в букмекерской конторе, вам необходимо:

войти на Пинап официальный сайт и нажать кнопочку «Регистрация»;

заполнить регистрационную форму, указав номер сотового телефона и действующий адрес электронной почты;

в новом окне ввести код из СМС-ки, поступившей на телефон;

подтвердить, что вы достигли 21-летнего возраста;

изучить Правила и Условия букмекерской конторы и подтвердить свое согласие с ними;

завершить процесс регистрации.

После этого требуется авторизоваться на сайте Pin Up букмекера и заполнить профиль в личном кабинете. При заполнении формы нужно указывать только корректную и правдивую информацию, чтобы в дальнейшем вы смогли беспрепятственно пройти процедуру верификации и выводить выигранные на пари денежные средства удобным способом. После заполнения профиля нужно пополнить баланс, и можно перейти к оформлению ставок на футбол и другие спортивные дисциплины.

Привилегии для авторизованных бетторов онлайн букмекера Пинап кз

После регистрации в букмекерской конторе Пин Ап, вы можете рассчитывать на ряд возможностей:

оформлять пари в режиме prematch либо лайв;

получить бонусные начисления от букмекерской компании, что существенно повысит шансы на получение выигрыша, делая ставки на спорт онлайн;

получить хороший выигрыш при составлении правильного прогноза на исход определенного спортивного события;

принять участие в акционных предложениях, в рамках которых БК предоставляет новые возможности в онлайн-беттинге, к примеру, фрибет за регистрацию.

Зарегистрированные и авторизованные в системе букмекерской компании клиенты могут заключать пари и использовать все привилегии, предусмотренные статусом полноправного клиента.

Чтобы воспользоваться бонусами, нужно учесть условия их отыгрыша. При нарушении правил, все выигрыши, которые были получены беттором в букмекерской компании, будут аннулированы. Отыгрыш бонусов должен быть осуществлен в указанный правилами срок, а общая сумма ставок на спорт в Казахстане должна быть равна размеру бонусного начисления, умноженного на соответствующий коэффициент.

Необходимо принять во внимание то, что в каждой отдельной бонусной программе букмекерской конторы действуют различные условия отыгрыша бонусов. Потому требуется ознакомиться с ними перед заключением пари. Только так получится организовать успешный отыгрыш бонусов и получить солидный выигрыш.

Минимальная ставка для оформления пари составляет 600 казахстанских тенге. Относительно максимальной ставки, ее размер варьируется в зависимости от популярности спортивного мероприятия.