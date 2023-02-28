Житель Глубокого взломал сейф директора фирмы и похитил более Br13 тыс

Витебская область
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30-летний житель Глубокого взломал сейф директора частной фирмы, где раньше работал, и похитил из него более Br13 тыс.  На данный момент подозреваемый задержан, большинство похищенных средств изъято.

По словам, оперативников, фигурант тщательно готовился к преступлению. Мужчине удалось обойти камеры видеонаблюдения, постоянно держась в их «слепых» зонах. Кроме того, он взял с собой болгарку, чтобы срезать петли сейфа.

До задержания мошенник успел потратить часть суммы на покупку двух телефонов, в том числе для ребенка, и другие расходы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Ему грозит 7 лет тюрьмы.

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