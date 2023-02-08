Как собрать большое количество подписчиков в Инстаграм

С 1 миллиардом ежемесячных активных пользователей Instagram стал социальной сетью, которую выбирают молодые люди до 35 лет. Поэтому для бренда, заинтересованного в этой целевой группе, очень важно присутствовать и завоевывать популярность, увеличивая число своих последователей.

К сожалению, публикации качественного контента недостаточно, чтобы привлечь всех блогеров. Как и в случае со всеми социальными сетями, вам необходимо разработать специальную стратегию, которая будет соответствовать ожиданиям ваших пользователей. Купить живых и активных подписчиков https://doctorsmm.com/kupit-podpischikov-v-instagrame/ на Инстаграм аккаунт можно на сервисе докторсмм.

Вот 15 советов, как увеличить число своих подписчиков.

Пригласить подписчиков в Инстаграм из других соцсетей

Если вы хотите завоевать популярность на Instagram, у вас наверняка есть и другие аккаунты в социальных сетях. Instagram редко является отправной точкой для стратегии социального маркетинга.

Если у вас есть аккаунт в ВКрнтакте, Facebook и Twitter, то достаточно будет предложить вашему сообществу подписаться на вашу страницу в Instagram. Например, вы можете создать пост с обзором вашего профиля (например, скриншот или недавно опубликованный пост) с CTA-кнопкой, которая может гласить: «Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram, чтобы не пропустить наши новые продукты!».

Реклама в Instagram – способ набрать новых живых подписчиков

Реклама в Instagram — отличный способ добиться видимости и вовлеченности. Они позволяют охватить заранее определенную вами цель, которая, скорее всего, заинтересуется вашими товарами или услугами.

Этот инструмент очень точен и действительно позволяет нацелиться на людей, которых может привлечь определенный тип контента, что максимально увеличивает шансы на то, что они последуют за вами. На сайте https://doctorsmm.com/ можно заказать недорогое продвижение в социальных сетях.

Создание оформления аккаунта Инстаграм для подписчиков

На Instagram все зависит от внешнего вида. Поэтому очень важно впечатление, которое сложится у пользователя при первом посещении вашего профиля. Вот почему вы должны быть уверены, что ваши посты отражают мир вашего бренда.

Наиболее эффективная стратегия заключается в размещении однотипного контента с одинаковым составом и одинаковыми фильтрами. Это создает гармоничную визуальную тему, которая будет приглашать пользователей следовать за вами.

Вовлечение подписчиков Инстаграм с помощью фотографий

Instagram — это хорошее место для того, чтобы рассказать историю и поделиться чем-то, кроме фотографий ваших товаров. Это идеальное место, чтобы показать ваши команды, производственные процессы, короче говоря, продемонстрировать ваши ценности и вашу ДНК.

Размещая такие фотографии, вы создадите эмоциональную связь между вашим брендом и публикой. Цель — показать человеческий подход к учетной записи.

Если у вас не хватает идей или контента, у вас есть возможность разместить цитаты. Это хороший способ легко вовлечь пользователей. Они выделяются среди фотографий и легко создаются в Photoshop или Canva.

Разумеется, цитаты должны нравиться вашей целевой аудитории. Они должны отражать ДНК вашего бренда. Размещение контента, актуального для вашей целевой аудитории, — лучший способ заставить их подписаться на ваш аккаунт.

Помогут ли видеоролики получить больше Инстаграм подписчиков

Решение Instagram разрешить одноминутные видеоролики дает вашему бизнесу прекрасную возможность создавать увлекательные видеоролики о ваших продуктах и бизнесе. Это могут быть обучающие видеоролики или видео, демонстрирующие опыт ваших самых восторженных клиентов.

Прелесть видео в том, что оно более динамично, чем изображение. Они более привлекательны для пользователей. По данным Brightcove, социальное видео генерирует на 1200% больше акций, чем текст и изображения вместе взятые.

Удержание подписчиков с помощью сторис в Инстаграм профиле

Истории на Instagram были быстро приняты пользователями и теперь являются частью любой успешной стратегии социальных сетей. Они позволяют следить за последними новостями вашего бренда и создавать забавный, эфемерный контент. Истории обладают огромной притягательной силой.

Чтобы побудить пользователей следовать за вами, вы можете предложить эфемерные коды скидок, которые будут появляться только в ваших историях.

Как отметить популярного блогера Инстаграм и привлечь аудиторию

Одна из стратегий увеличения числа подписчиков на Instagram — отмечать на своих фотографиях влиятельных людей или релевантные аккаунты. Но дело не в том, чтобы уведомить их или привлечь их внимание к вашей фотографии. Цель состоит в том, чтобы их подписчики увидели вашу фотографию в своей ленте Explore, так как алгоритм Instagram с большей вероятностью оценит ваши фотографии как более соответствующие их интересам.

Публикация контента ваших клиентов и подписчиков Инстаграм

Одной из главных тенденций, возникших с появлением социальных сетей, является создание контента поклонниками и подписчиками. Этот тип контента интересен тем, что он усиливает ваш бренд. Пользователи делятся своими впечатлениями с помощью фотографий.

Размещение их контента на своем аккаунте показывает, что вы близки с ними. Это может вызвать у других желание тоже стать объектом внимания.

Общение через комментарии и директ с подписчиками Instagram

Instagram не является традиционной рекламной платформой. Это побуждает бренды создавать отношения с клиентами. Вот почему важно отвечать на вопросы или просьбы, особенно если они проявляют интерес к вашему бренду.

Приятное общение создает хороший имидж, и у вас больше шансов получить подписчиков. Не забудьте упомянуть человека (@person’s sname) при ответе, чтобы он увидел ваш ответ.

Сотрудничество с блогерами Инстаграм для роста участников

Эта стратегия оказалась успешной на Instagram и впоследствии была распространена на другие платформы, такие как Snapchat. С практической точки зрения, ваш бизнес связывается с известным в вашей отрасли влиятельным человеком из Instagram. Например, если вы хотите продвигать свою спортивную одежду, вы можете сотрудничать со специалистом по фитнесу или влогером.

Контент может быть опубликован на вашем собственном аккаунте или на аккаунте блогера в зависимости от спецификации.

Установив такое партнерство, вы добьетесь известности в сообществе влиятельных лиц. Вы также будете публиковать более разнообразный контент, что поставит вас в центр внимания.

Использование хештегов для увеличения фолловеров в Инстаграм

Если и есть социальная сеть, в которой не стоит забывать добавлять хэштеги, то это Instagram. Как и Twitter, они позволяют помечать ваш контент несколькими словами, прикрепленными к фотографии. Это облегчает поиск вашей учетной записи, когда кто-то ищет ее. Конечно, чем больше хэштегов вы используете, тем больше вероятность того, что вы появитесь в результатах. Но не злоупотребляйте им: ставить хэштег #cat на фотографии обуви не имеет смысла и может принести вам вред.

Самые эффективные хэштеги — это те, которые отражают дух вашего бренда, и те, которые носят конкретный характер. Чем более конкретным будет ваш поиск, тем более заметным вы будете, когда кто-то будет искать это ключевое слово.

Регулярное планирование постов Инстаграм и удержание человека

Почти невозможно постоянно публиковать посты в Instagram. Это требует времени, а у вас, вероятно, есть и другие дела по совместительству. Именно поэтому планирование постов на несколько недель вперед гарантирует, что ваше присутствие на Instagram не будет прервано. Особенно если вы знаете, что алгоритм Instagram отдает предпочтение тем аккаунтам, которые регулярно публикуют сообщения.

Такие инструменты, как Later или Buffer, позволяют упорядочить и составить расписание постов.

Мониторинг статистики Инстаграм и планирование стратегии

Чтобы лучше следить за своим ростом на Instagram, вам стоит подумать об инвестировании в инструмент аналитики, например, Iconosquare или Crowdfire. Это дает вам информацию о том, за кем вы следите, кто следит за вами и за кем вам следует следить.

Они также позволяют сравнить себя с конкурентами и увидеть динамику изменения количества подписчиков в зависимости от проведенных кампаний. Статистика необходима для того, чтобы получить перспективу.

Проведение конкурса или розыгрыша для Instagram подписчиков

Проведение конкурса на Instagram — это не только отличный способ увеличить число подписчиков, но и один из единственных способов получить действительно интересную информацию.

Вы можете попросить участника подписаться на ваш аккаунт, а также пригласить других людей следовать за ним. Вы также можете попросить участника заполнить анкету. Именно здесь становится интересно, потому что вы можете собирать имена и адреса электронной почты.

Давайте начнем!

Теперь, когда у вас есть все методы увеличения базы подписчиков, вам остается только начать. Помните, однако, что развитие вашего сообщества на Instagram должно служить только одной цели: превратить ваших поклонников в социальных сетях в довольных клиентов.

*Инстаграм — запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской