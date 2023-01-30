В Витебской области половина республиканских дорог требует ремонта

В последние годы в связи с недофинансированием дорожной отрасли покрытия дорог разрушаются ускоренными темпами. Всего требуется ремонт более 1,5 км республиканских дорог в области, или 51,5% от общей их протяженности. При этом только капитальный ремонт на Витебщине требует 16,2% дорог от общей протяженности, или более 480 км.

Для ремонта республиканских автодорог в области до нормативного состояния только в 2023 году необходимо более Br474,5 млн.

Всего, согласно госпрограмме, в 2023 году планируется провести ремонт и реконструкцию около 1 км республиканских дорог. То есть это даже меньше, чем нужно отремонтировать в одной только Витебской области.