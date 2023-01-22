В Витебске женщина пострадала от рук мошенников на сумму 6000 рублей

Витебск
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В милицию Витебска обратилась 44-летняя горожанка. Она заявила, что стала жертвой мошенников. Сумма причиненного ущерба составила 6000 рублей.

Потерпевшая заявила, что с ней связались через мессенджер и сообщили о якобы взятом на её имя кредите. Чтобы погасить его, жительница Витебска должна была взять деньги в банке и переслать на указанный злоумышленниками счет.

Женщина поверила собеседникам и провела все необходимые для мошенников операции. Позже она догадалась, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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