В Лепельском районе открылся новый корпус детского оздоровительного центра

Витебская область
Автор Опубликовано

В Лепельском районе введен в эксплуатацию новый корпус детского оздоровительного центра «Жемчужина». Корпус рассчитан на 166 мест, расположен на живописном берегу озера Щибот и оборудован всеми необходимыми элементами безбарьерной среды.

В здании размещена часть медицинской базы, что позволит отдыхающим получать основные медицинские услуги не выходя из корпуса.

В медицинском блоке имеются кабинеты электросветолечения, электросна, магнитотерапии, ингаляторий, массажный кабинет, кабинет лечения искусственными климатическими условиями. Приобретенное оборудование позволяет осуществлять разные виды терапии. В водолечебном блоке есть подводный душ-массаж, сухие углекислые ванны, где можно пройти лечебные и оздоровительные бальнеологические процедуры. В тренажерном зале установлено оборудование для силового и функционального тренинга, проведения занятий ЛФК.

Есть также столовая с производственными цехами пищеблока и обеденным залом, зоны отдыха — рекреации для досуга детей, а также игровые комнаты. На прилегающей благоустроенной территории установлены малые архитектурные формы, а зона пляжа оборудована всем необходимым для приятного отдыха у воды в теплое время года.

Многофункциональный спортивный комплекс открыли в Витебске

Витебская область здоровье
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by