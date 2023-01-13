В Лепельском районе открылся новый корпус детского оздоровительного центра

В Лепельском районе введен в эксплуатацию новый корпус детского оздоровительного центра «Жемчужина». Корпус рассчитан на 166 мест, расположен на живописном берегу озера Щибот и оборудован всеми необходимыми элементами безбарьерной среды.

В здании размещена часть медицинской базы, что позволит отдыхающим получать основные медицинские услуги не выходя из корпуса.

В медицинском блоке имеются кабинеты электросветолечения, электросна, магнитотерапии, ингаляторий, массажный кабинет, кабинет лечения искусственными климатическими условиями. Приобретенное оборудование позволяет осуществлять разные виды терапии. В водолечебном блоке есть подводный душ-массаж, сухие углекислые ванны, где можно пройти лечебные и оздоровительные бальнеологические процедуры. В тренажерном зале установлено оборудование для силового и функционального тренинга, проведения занятий ЛФК.

Есть также столовая с производственными цехами пищеблока и обеденным залом, зоны отдыха — рекреации для досуга детей, а также игровые комнаты. На прилегающей благоустроенной территории установлены малые архитектурные формы, а зона пляжа оборудована всем необходимым для приятного отдыха у воды в теплое время года.