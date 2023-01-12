С 1 февраля в Витебской области снова введут сбор за пересечение границы

Витебская область
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С 1 февраля в пунктах пропуска снова начнет действовать сбор за пересечение Государственной границы на автомобиле. Это закреплено решением Витебского областного Совета депутатов от 30 декабря 2022 г. № 358.

Сбор вводится до 1 января 2025 года. Он будет равен одной базовой величине (с 1 января 2023 года – 37 руб.).

Отмечается, что от уплаты сбора освобождаются транспортные средства представителей госорганов, отправляющихся в служебные командировки, иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Беларусь по приглашению госорганов, граждан, посещающих нашу страну по безвизовому режиму на время «Славянского базара в Витебске», ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, сопровождающих инвалидов лиц, отъезжающих после санаторно-курортного лечения в Витебской области, и других категорий граждан.

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Витебская область транспорт
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