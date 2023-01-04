Жесткое столкновение трех авто произошло в Витебске

Витебск
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В Витебске произошло столкновение трех автомобилей. Авария случилась днем 4 января.

48-летний водитель, управляя автомобилем «Peugeot», двигался по улице Петруся Бровки со стороны проспекта Московского. При осуществлении левого поворота на проспект Строителей, по предварительной информации, он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилями «Volvo» и «МАЗ».

В результате ДТП водители и пассажиры транспортных средств не пострадали и после осмотра медиками были отпущены домой.

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