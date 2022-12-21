В Витебске раскрыли крупную кражу бытовой техники

Витебские оперативники раскрыли крупную кражу бытовой техники. В милицию с заявлением обратился водитель грузового автомобиля, перевозивший крупную партию бытовой техники из России в Беларусь. По пути следования он остановился в Витебске на ночлег, а машину оставил на охраняемой стоянке. На следующий день обнаружилось, что машина вскрыта, а часть техники пропала.

Сотрудникам уголовного розыска Октябрьского РОВД удалось выйти на след подозреваемых и установить личности злоумышленников. Ими оказались двое уроженцев Барановичей — 39 и 47 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. Оперативники выяснили, что мужчины заехали на территорию стоянки, сорвали пломбы с груза и похитили 32 посудомоечные машины общей стоимостью Br33 тыс. Товар они попросили реализовать знакомого в пригороде Минска.

В настоящее время часть похищенного изъята, подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.