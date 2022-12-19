В Витебской области за месяц более тысячи человек пострадали от гололедных травм

По данным Минздрава, начиная с 21 ноября по 19 декабря в Беларуси зарегистрированы 10621 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Из общего числа пострадавших 2151 – дети.
В разрезе областей и города Минска статистика по числу травм следующая:
- В Витебской области зарегистрированы 1 тыс. 405 пациентов. Госпитализированы 85 (за прошедшие сутки 5), остальные получили амбулаторную помощь. Гололедная травма диагностирована у 1 тыс. 380 пациентов, у 25 – холодовая.
- В Брестской области зарегистрированы 1 тыс. 336 пострадавших. 165 пациента госпитализированы (за прошедшие сутки 4), остальные получили амбулаторную помощь. Гололедную травму получили 1 тыс. 308 пациентов, 28 – холодовую.
- В Гомельской области зарегистрированы 2 тыс. 310 пациентов. Из них 140 – госпитализированы (за прошедшие сутки нет пострадавших), остальные получили амбулаторную помощь. Гололедная травма диагностирована у 2 тыс. 300 пациентов, у 10 – холодовая.
- В Гродненской области зарегистрированы 1 тыс. 146 пациентов, из них 167 – госпитализированы (за прошедшие сутки 3). Гололедная травма диагностирована у 1 тыс.130 пациентов, у 16 – холодовая.
- В Минской области зарегистрированы 1 тыс. 879 пострадавших. Из них 140 пациентов госпитализированы (за прошедшие сутки 7), остальные получили амбулаторную помощь. Гололедную травму получили 1 тыс. 848 пациентов, 31 – холодовую.
- В Могилевской области зарегистрированы 1 тыс. 782 пациента. Госпитализированы — 168 человек (за прошедшие сутки 5). У 1 тыс. 755 диагностирована гололедная травма, у 27 – холодовая.
- В Минске зарегистрированы 763 пострадавших, из них 81 госпитализированы (за прошедшие сутки 2). У 749 пострадавших диагностирована гололедная травма, у 14 – холодовая.
В Витебской области от гололедных и холодовых травм пострадали 1 371 человек