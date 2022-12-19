В Витебской области за месяц более тысячи человек пострадали от гололедных травм

По данным Минздрава, начиная с 21 ноября по 19 декабря в Беларуси зарегистрированы 10621 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Из общего числа пострадавших 2151 – дети.

В разрезе областей и города Минска статистика по числу травм следующая: