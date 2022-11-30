За неделю в Витебской области от гололедных и холодовых травм пострадали более 300 человек

С 21 по 29 ноября к медикам с гололедными и холодовыми травмами в Витебской области обратились 324 человека.

В стационар для лечения гололедных травм госпитализировали 24 человека, остальным медики продолжили оказывать помощь в амбулаторном режиме. Гололедную травму диагностировали у 319 пациентов, у 5 – холодовую.

За последнюю неделю в Беларуси зарегистрированы 2 833 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Из числа всех пострадавших 642 – дети. Больше всего пострадавших в Гомельской и Минской областях – 732 и 503 соответственно.