За неделю в Витебской области от гололедных и холодовых травм пострадали более 300 человек

Витебская область
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С 21 по 29 ноября к медикам с гололедными и холодовыми травмами в Витебской области обратились 324 человека.

В стационар для лечения гололедных травм госпитализировали 24 человека, остальным медики продолжили оказывать помощь в амбулаторном режиме. Гололедную травму диагностировали у 319 пациентов, у 5 – холодовую.

За последнюю неделю в Беларуси зарегистрированы 2 833 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Из числа всех пострадавших 642 – дети. Больше всего пострадавших в Гомельской и Минской областях – 732 и 503 соответственно.

В Витебской области с начала года более 1130 человек получили гололедные и холодовые травмы

Витебская область здоровье
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