В Витебске задержали серийного вора велосипедов

В Витебске задержали серийного велосипедного вора, которого подозревают в краже минимум 10 колесных транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Серия велосипедных краж произошла в Октябрьском и Первомайском районах Витебска в конце лета — начале осени. Жертвами стали несколько жителей города. Оказалось, что неизвестные похитили велосипеды, припаркованные у подъездов жилых домов. Примечательно, что все украденные велосипеды были надежно пристегнуты специальным замком.

Оперативники вышли на след вора. Им оказался неработающий и ранее не судимый 49-летний мужчина. Подозреваемого задержали.

Выяснилось, что для кражи велосипедов злоумышленник использовал маленькую ножовку по металлу. С помощью этого инструмента он перерезал тросы замков.

Орудовал серийный вор в основном поблизости от своего дома: в районе улиц Смоленской, Чкалова, Правды и Московского проспекта. Вор совершал преступления только возле жилых домов. Однако позже начал похищать велосипеды у магазинов. Выбирал более новые велосипеды.

Похищенные предметы витеблянин сдавал в разные ломбарды. Вырученные за них деньги злоумышленник тратил на еду и алкогольные напитки.

Милиции удалось вернуть часть украденных велосипедов их владельцам, отметили в УВД. Теперь оперативники проверяют причастность мужчины к совершению других подобных преступлений.

В его отношении задержанного Витебский городской отдел СК возбудил уголовное дело.