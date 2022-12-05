В Витебской области продавали небезопасные насосы для откачки грязной воды

В Витебской области осуществляли продажу небезопасных насосов для откачки грязной воды без сертификатов соответствия. Продукция реализовывалась на территории Беларуси под торговой маркой ECO, производителем которой являлась китайская фирма Skipfire Ltd.

Во время внеплановой проверки выяснилось, что оболочка шнура питания для насоса была изготовлена не из того материала. Кроме того, его длина не соответствовала нормам: кабель оказался 7,94 м.

Госстандарт предписал субъекту хозяйствования в Витебске и поставщику из Минска изъять небезопасную продукцию из обращения. Действие сертификата соответствия, который сопровождал продукцию, на территории Беларуси прекращено.