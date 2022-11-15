В Витебской области продавали опасные детские товары

Витебская область
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В Витебской области осуществляли продажу опасных игрушек, детской одежды и обуви без сертификатов соответствия, маркировки с необходимой информацией.

Во время внеплановой проверки выяснилось, что в игрушках был превышен санитарно-химический показатель гигиенической безопасности «уровень миграции фенола в водную среду». Речь о кругах для плавания и купания, изготовленных двумя китайскими фирмами.

Колготки для детей дошкольного возраста с маркировкой FUTE (также китайского производства) не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по параметру «гидроскопичность». При норме минимум 9% он составлял 1,6%.

Ботинки для мальчиков с маркировкой «К-Детство» и девочек «Леопард» не отвечали стандарту по применению в подкладке текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%. При производстве обуви применили полиэфир 100%.

Госстандарт запретил ввоз и обращение в Беларуси небезопасных игрушек для детей. Товары предписано изъять из обращения.

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