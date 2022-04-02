Житель Витебска дома хранил 60 таблеток особо опасных психотропов

таблетки Криминал
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В ходе реализации мероприятий в рамках специальной программы «Допинг» был задержан 56-летний летний житель областного центра, сообщает официальный телеграм-канал.

У него дома в ходе осмотра жилища было обнаружено 60 таблеток, которые содержат в своем составе опасное психотропное вещество апрофен. По словам задержанного, эти запрещенные лекарства он обнаружил на улице и в дальнейшем собирался употребить.

Психотропное вещество изъяли. Проверяется причастность мужчины к распространению наркотика на территории города.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото носит иллюстративный характер.

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