Житель Витебска дома хранил 60 таблеток особо опасных психотропов

В ходе реализации мероприятий в рамках специальной программы «Допинг» был задержан 56-летний летний житель областного центра, сообщает официальный телеграм-канал.

У него дома в ходе осмотра жилища было обнаружено 60 таблеток, которые содержат в своем составе опасное психотропное вещество апрофен. По словам задержанного, эти запрещенные лекарства он обнаружил на улице и в дальнейшем собирался употребить.

Психотропное вещество изъяли. Проверяется причастность мужчины к распространению наркотика на территории города.

Возбуждено уголовное дело.

Фото носит иллюстративный характер.