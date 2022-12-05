С чего начинается противопожарная защита

Противопожарная защита является ключевым вопросом в любом бизнесе. Приоритетов несколько: максимально быстрое тушение пожара, предотвращение повреждения критической инфраструктуры, недопущение простоя системы и перебоев в обслуживании, а также общая стоимость владения системой пожаротушения и, конечно же, требования безопасности и здоровья. Сегодня перед поставщиками систем пожаротушения стоит новая задача.

К счастью, на рынке противопожарной защиты уже есть проверенные компании, которые оказывают комплексные услуги в области внедрения и обслуживания автоматических систем пожаротушения и противопожарной защиты.

Компания «СервисСбытАвтоматика», с 2012 года успешно удовлетворяет потребности даже самых требовательных клиентов. Среди получателей есть как частные компании, так и государственные предприятия и учреждения. Специалисты компании подходят к каждому из них с одинаковой ответственностью, подбирая наилучшие возможные решения для специфики данного вида деятельности или объекта.

Компания сотрудничает с известными производителями компонентов систем противопожарной защиты, поставляет модули газового пожаротушения, благодаря чему может предложить клиентам устройства самого высокого качества.

Газовое пожаротушение – достоинства и преимущества

Тушение газом: азотом, аргоном или другим инертным газом – действие, приносящее много пользы. Во-первых, это решение можно широко использовать как для защиты целых помещений, так и отдельных устройств. Они отличаются необычайной скоростью и эффективностью.

Что такое газовое пожаротушение? Принцип работы прост. При подаче аргона, азота или другого инертного газа содержание кислорода в воздухе в месте пожара снижается до количества, при котором он уже не поддерживает процесс горения.

Когда и где можно использовать систему газового пожаротушения?

Системы газового пожаротушения могут быть успешно использованы для тушения, например, пожаров. Однако следует помнить, что систему газового пожаротушения нельзя использовать всегда и везде. Огнетушащие газы нельзя использовать для тушения, в том числе:

таких металлов, как: калий, натрий, цирконий, магний, титан, кальций, алюминий из-за очень высоких температур горения, что может вызвать разложение углекислого газа и, как следствие, неэффективность процесса пожаротушения;

различных видов материалов, содержащих кислород в своей молекулярной структуре, которые могут поддерживать процесс горения.

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