Виновник смертельного ДТП с мотоциклом в Витебске заключен под стражу

Витебск
Автор Опубликовано

60-летний житель Витебска, совершивший смертельное ДТП летом текущего года, заключен под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве Следственного комитета. Изначально водителю МАЗа избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Прокурор же изменил ее на заключение под стражу — «с учетом личности обвиняемого, не единожды нарушавшего ПДД».

Напомним, что смертельное ДТП случилось летом этого года. 60-летний житель Витебска двигался на MAЗе по улице Воинов-Интернационалистов в Витебске. Приблизившись к перекрестку и совершая на нем левый поворот, водитель самосвала не пропустил двигавшегося во встречном направлении мотоциклиста – произошло столкновение. 47-летний мотоциклист умер на месте происшествия.

7 шокирующих ДТП этого лета в Витебске

авария Витебск дтп происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by