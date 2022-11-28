Виновник смертельного ДТП с мотоциклом в Витебске заключен под стражу

60-летний житель Витебска, совершивший смертельное ДТП летом текущего года, заключен под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве Следственного комитета. Изначально водителю МАЗа избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Прокурор же изменил ее на заключение под стражу — «с учетом личности обвиняемого, не единожды нарушавшего ПДД».

Напомним, что смертельное ДТП случилось летом этого года. 60-летний житель Витебска двигался на MAЗе по улице Воинов-Интернационалистов в Витебске. Приблизившись к перекрестку и совершая на нем левый поворот, водитель самосвала не пропустил двигавшегося во встречном направлении мотоциклиста – произошло столкновение. 47-летний мотоциклист умер на месте происшествия.