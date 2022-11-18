В Могилеве 50-летний житель Витебской области мужчина во время тест-драйва угнал машину и продал ее

В Могилеве 50-летний житель Витебской области во время тест-драйва угнал машину и на следующий день продал ее. Пострадавший обратился в милицию.

В ведомстве пояснили, что витебчанин откликнулся на просьбу о продаже машины, которая стоила 3250 долларов и сказал продавцу, что готов ее купить и успел внести часть денег как задаток. Вместе с тем, мужчина попросил о возможности проехать на машине, чтобы оценить ее состояние. Житель Могилева на данное предложение согласился, однако после своеобразного тест-драйва покупатель перестал выходить на связь.

Оказалось, что на следующий день житель Витебской области перепродал чужое авто третьему лицу, а деньги потратил.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело.