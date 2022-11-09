В Витебске, чтобы вернуть любимую парень разбил лобовое стекло в троллейбусе

Витебск
Автор Опубликовано

Любовный порыв и громкая ссора закончились для 31-летнего жителя Витебска возбуждением уголовного дела за хулиганство.

Вечером на остановке общественного транспорта мужчина поссорился со своей возлюбленной. Девушка обиделась на кавалера и попыталась уехать от него на троллейбусе. Витебчанин попытался остановить троллейбус — не получилось. Тогда мужчина догнал троллейбус и разбил боковое зеркало и лобовое стекло. Позже ущерб оценили в сумму почти 1100 рублей.

После инцидента троллейбус остановился, а мужчина и его подруга вместе скрылись с места происшествия. Личность хулигана установили сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД.

Хулиган из Орши сжег одну машину и повредил другую

Витебск происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by