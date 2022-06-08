Житель Витебска во время застолья битой разбил голову собутыльнику

Витебск
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Утром в Витебскую областную больницу в состоянии алкогольного опьянения с тяжёлой травмой головы поступил 35-летний житель Витебска. У него были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и другие повреждения.

Обстоятельства происшествия установили правоохранители. Как оказалось во время застолья собутыльники поругались из-за сожительницы хозяина дома, и тот попытался битой избить гостя.

Однако 32-летний гость в свою очередь жестоко избил нападавшего отправив того в больницу.

Подозреваемый задержан.

РАЗБИТАЯ БИТА

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