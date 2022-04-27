В Орше задержали группу молодых людей, которые отлавливали и избивали битами наркокурьеров

В Орше задержали группу молодых людей, которые охотились на наркокурьеров.

В банду входило четверо парней и одна девушка. Возраст задержанных: от 14 до 20 лет. По версии МВД, они выслеживали и избивали «закладчиков», которые оставляли в тайниках наркотики для последующей перепродажи. Для нанесения телесных повреждений молодые люди использовали металлическую биту и деревянные палки.

Свои действия «народные мстители» снимали на смартфон и отправляли куратору для подтверждения выполненного «заказа». За каждый факт полагалось денежное вознаграждение.

У потерпевших от действий молодых людей зафиксированы переломы черепа, ребер, множественные ссадины и ушибы.

В настоящее время правоохранителям известно о 4 фактах насилия и 3 потерпевших. Преступления были совершены на территории Витебска и Орши.