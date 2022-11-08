Выбор надгробной плиты — на что обратить внимание

Каждому из нас хотя бы раз в жизни придется принимать решение о выборе надгробия. Мы хотим, чтобы надгробие было не только прочным, но и эстетичным. Выбор памятников на рынке огромен. На сайте https://requiem.by/ можно заказать изготовление памятника в Минске под ключ по доступным ценам, выбрать образцовые конструкции и дизайн надгробия. Благодаря этому вы можете подобрать эксклюзивные надгробия на могилу с учетом всех ваших ожиданий. В проектах надгробий на кладбище учитываются как менее сложные конструкции, так и очень детализированные модели, отточенные до мельчайших деталей.

При поиске интересного предложения надгробий обратите внимание на долговечность и хорошее качество. В настоящее время существует множество интересных дизайнов и фигурок, которые бросаются в глаза. Память о близком человеке останется с нами навсегда, а впечатляющее надгробие позволит отдать дань уважения близким.

Гранитные надгробия

При выборе стоит учитывать тип гранита, который отличается долговечностью. Надгробие возводят раз в несколько десятков лет, поэтому оно должно быть чрезвычайно прочным. Мы добьемся этого благодаря надежной каменной компании и качественному материалу. Кладка – непростая задача, требующая опыта и постоянного совершенствования. Стоит отметить, что одним из самых популярных является гранитное надгробие. Преимуществом здесь является тот факт, что эти типы памятников доступны в широкой цветовой гамме. Они устойчивы к внешним факторам, при этом наиболее часто выбираемые оттенки этого типа – бежевый, черный или коричневый.

Мраморный памятник — стоит ли?

Еще одно решение – мрамор, также признанный на рынке. Однако в этом случае мраморные надгробия имеют свойство подвергаться коррозии во время мороза, поэтому через несколько лет такие памятники нуждаются в замене.

Надгробия из песчаника

Помимо памятников из мрамора и гранита, неизменной популярностью уже много лет пользуются надгробия из песчаника. Уникальная природа этих памятников выделяет их на фоне кладбища. Многие люди, выбравшие надгробия из песчаника, с удовольствием заказывают с ними гипсовые надгробия, которые оказываются идеальным дополнением к надгробию из песчаника.

Какой должна быть отделка памятника?

Отделка памятника придает ему окончательный характер, который не зависит от породы камня. Мы можем выбрать скромную или гламурную, изысканную или простую, современную или даже старомодную отделку памятника. Широкий выбор отделки памятника оставляет простор для фантазии. Однако стоит помнить, что по традиции надгробие должно отражать характер умершего человека.

Надписи на надгробии

Несомненно, субтитры с надписями должны быть постоянными, ведь они призваны сохранить память на долгие годы. Недаром надписи оказываются важнейшим элементом памятника, качество которого не должно ухудшаться.

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