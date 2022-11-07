Возведение памятника княгине Ольге запланировано к 1050-летию Витебска

Вполне возможно, что работа народного художника Беларуси Владимира Слободчикова и архитектора Игоря Морозова скоро изменит облик Витебска. Речь идет о памятнике княгине Ольге, которая согласно одной из легенд в 974 году основала город на Западной Двине.

Конкурс на создание памятника основательнице города равноапостольной княгине Ольге был проведен еще десять лет назад. Победил проект Владимира Слободчикова и архитектора Игоря Морозова. Правда проект памятника утвержден, но пока не реализован.

По словам Владимира Слободчикова, возведение памятника запланировано в 2024 году, когда Витебск будет праздновать юбилей, 1050‑летие со дня основания.

По задумке скульптора, Ольга плывет на ладье по Двине в сопровождении воина, монаха, крестьянина и ребенка.