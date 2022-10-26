О чем должен знать каждый перед покупкой самоката и как на нем кататься по всем ПДД

Востребованность электрических самокатов увеличивается, и это видно повсюду. Это идеальное мобильное решение для городов, которое может решить проблемы с дорожным движением для многих людей разных возраста. Электрические самокаты особенно полезны в густонаселенных районах или районах, где нет эффективного общественного транспорта, поэтому, если вы еще точно не решили купить электросамокат или нет, предлагаем вам рассмотреть основные преимущества данного транспортного средства.

Особый спрос на электросамокаты выливается в увеличение выбора моделей с различными параметрами. Из-за конкуренции многие производители стремятся выделиться привлекательным дизайном. Есть много разных моделей на любой вкус в зависимости от ваших предпочтений.

Электрические самокаты относительно бюджетный вариант. Вы можете найти их в широком диапазоне цен, поскольку это будет зависеть от таких характеристик, как запас хода батареи, мощность двигателя, качество материалов. Хорошим и, безусловно, точным обоснованием является тот факт, что они значительно экономят время. С каждым годом количество автомобилей растет, найти свободную парковку уже сложно. Это особенно актуально, если вы живете в густонаселенном городском районе. С электросамокатом вы можете забыть об этой проблеме, так как можете припарковаться практически где угодно. Кроме того, большинство электрических самокатов складные и легкие, что упрощает их хранение и транспортировку. Они не только помогают уменьшить трафик в городе, но и являются экологически безопасными.

Стоит отметить, что электрические самокаты включают в себя несколько компонентов безопасности. Среди них механические дисковые тормоза, обеспечивающие быстрое торможение даже во влажных условиях. У них также есть передние и задние фонари, чтобы их видели и видели ночью. Кроме того, они оснащены задними стоп-сигналами, предупреждающими об остановке.

Также электрический самокат положительно влияет на ваше здоровье. Ими легко управлять — они не требуют больших физических усилий, а баланс необходимый для езды на самокате, укрепит ваш корпус и улучшит вашу координацию.

Интерес к электросамокатам растет с каждым годом, что тесно связано с низкими эксплуатационными расходами, а также очень доступным способом использования. Они питаются от электричества, поэтому наверняка заинтересуют любителей экологических решений. Самокаты также чрезвычайно маневренны, поэтому перемещение на них по крупным городским районам экономит массу времени и нервов.

На что ориентироваться при покупке электросамоката

Первым фактором на что следует обратить внимание при покупке электросамоката — это максимальный запас хода самоката.

Очень важный параметр, определяющий комфорт использования устройства. Стандартные модели самокатов позволяют развивать скорость в пределах 20-25 км/ч. Однако электрический самокат, предназначенный для использования детьми, не должен превышать максимальную скорость 20 км/ч.

Диаметр колеса и тип шины

Если вы задаетесь вопросом, какой электросамокат будет наиболее приятным в ежедневном использовании — передвижение по извилистым дорожкам и тротуарам с выбоинами — основные правила просты. Большие колеса означают более быструю и увлекательную езду — как на велосипеде. Это еще и большая безопасность, потому что легче преодолеть и «выстоять» препятствие: неровность местности, более глубокая лужа, бордюр.

Стоит отметить, что большие колеса (около 10 дюймов в диаметре) обычно означают более мощный двигатель и аккумулятор.

Еще одним важным моментом, на который следует обратить внимание при выборе электросамоката — это дизайн шин. Чаще всего устанавливаются пневматические шины, т.е. шины, наполненные воздухом.

Существуют также бескамерные («бескамерные» или «готовые к бескамерному использованию») шины, которые можно использовать с внутренней камерой или без нее. В последнем варианте воздух остается между резиной и ободом благодаря герметичной конструкции, а введенное внутрь латексное молочко в случае прокола сразу замерзает. Это электросамокат, который стоит выбирать людям, которые хотят передвигаться по неровным поверхностям.

Помните, что от шины зависит устойчивость вождения, амортизация (тем более, что у большинства самокатов нет амортизаторов), а также скорость и запас хода.

При этом после покупки транспортного средства важно соблюдать основные правила, регламентирующие движение электросамокатов:

выезжать на проезжую часть;

переходить дорогу пешком;

ездить со скоростью не больше 25 км/ч;

не ездить на самокате в нетрезвом виде;

уступать пешеходам;

не ездить в наушниках;

для мощных самокатов нужны права и шлем.

Таким образом, если вы ищете доступный и простой в использовании вариант, компактный и не требующий обслуживания, то электрический скутер может быть правильным выбором. В конечном счете, важно учитывать, что вам нужно для вашего вида транспорта, и принимать решение на основе этого. Однако, какой бы вариант вы ни выбрали, надеемся, что вы получите удовольствие от вождения.