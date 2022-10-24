У холдинга «Марко» новый директор

Витебск
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Николай Мартынов, который более 30 лет являлся руководителем беларуского холдинга «Марко», уходит с поста генерального директора компании. Он передал право занять эту должность своему сыну Павлу Мартынову.

До повышения Павел занимал пост директора предприятия «Сан Марко», а карьерный путь в обувной империи отца для него начинался с должности сотрудника коммерческого отдела предприятия «Эвимар» (присоединено к СООО «Марко»).

Сам Николай Мартынов продолжит участвовать в управлении компанией в должности заместителя по бизнес-анализу.

Гендиректор «Марко» Николай Мартынов находится в больнице, родственники отрицают наличие у него коронавируса

Витебск Николай Мартынов
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