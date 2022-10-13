Мужчина в Чашникском районе умер, подавившись куском мяса 

Витебская область
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В Чашникском районе мужчина насмерть подавился куском мяса. Известно, что тело мужчины обнаружили примерно через неделю после его гибели. Признаков насильственной смерти не наблюдалось.

По факту происшествия специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой определили, что причиной смерти стала механическая асфиксия, возникшая после того, как в дыхательные пути попал кусок мяса.

Как говорится в заключении, в крови мужчины из Чашникского района обнаружили этиловый спирт в концентрации 1,3 промилле.

При подобных обстоятельствах в январе-сентябре в Витебской области погибло более десяти людей разного возраста.

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