В Беларуси умер молодой тракторист, который глотнул «лимонада»

Умер молодой тракторист, который выпил неизвестную жидкость, приняв ее за лимонад.

В Госкомитете судебных экспертиз рассказали о гибели 20-летнего беларуса от отравления веществами третьего класса опасности. Не уточняется, в каком регионе Беларуси произошла трагедия.

По официальной информации, молодой тракторист отравился, сделав пару глотков неизвестной жидкости. Тракторист в кабине трактора нашел пластиковую бутылку с оригинальной этикеткой безалкогольного напитка с содержимым в виде жидкости светло-желтого цвета. Думая, что это оригинальный безалкогольный напиток, молодой человек сделал буквально несколько глотков, пока не разобрал необычный вкус. Тракторист подошел к колонке с водой на механическом дворе, чтобы прополоскать рот, где через незначительное время резко почувствовал ухудшение состояния здоровья, потерял сознание и умер (медицинскую помощь не успели оказать по причине быстрой смерти).

При проведении судебной медицинской химической экспертизы в составе жидкости из пластиковой бутылки обнаружено вещество хлормекват. Причиной смерти явилось острое отравление вышеуказанным химикатом. Он представляет из себя жидкость светло-желтого цвета с умеренным запахом, иногда отмечают схожесть с запахом рыбы. Вкус не описан. Применяется в интенсивных технологиях выращивания зерновых культур, ускоряет созревание урожая, предотвращает полегание посевов. В быту данный химикат не применяют. При пероральном отравлении хлормекватом возникает раздражение слизистых оболочек, острый отек легких, кома и судороги (классические симптомы отравления холиномиметическим веществом), чрезмерное слюноотделение, рвота, потливость, брадикардия, нарушения зрения, миоз, желудочковые аритмии. Антидотом является атропин.